كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التصويت للانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت مراكز التصويت، اليوم الأحد، في فرنسا وألمانيا للانتخابات الأوروبية.

ويصوت في المجمل ناخبو 21 دولة من أصل 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأحد، اليوم الأخير من الاقتراع الذي بدأ الخميس في بريطانيا وهولندا.

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ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائباً في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمسة أعوام، يلعبون فيها دوراً حاسماً في صياغة القوانين الأوروبية.

وتتسم انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي لم تكف عن تعزيز صلاحياتها بمشاركة ضعيفة عادة بلغت 42.6% في 2014.