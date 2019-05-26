كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تحظر طائرات بوينج 737 ماكس 8 من الطيران خلال موسم العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير المواصلات الإندونيسي، بودي ساريا، بأن طائرات بوينج 737 ماكس 8 تظل محظورة بحيث لا يمكن تشغيل هذه الطائرات لنقل الركاب خلال موسم عطلة عيد الفطر.

وحسب موقع "تيمبو دوت كو"، قال، للصحفيين في مدينة تانجيرانج بمقاطعة بانتن، اليوم الأحد: "لا يُسمح لطائرات بوينج 737 ماكس 8 بالطيران، رغم أنه ستكون هناك ذروة الرحلات الجوية التجارية قبل موسم إجازة عيد الفطر وبعده".

وكشف المسؤول، أن تعليمات لشركات الطيران صدرت بعدم تشغيل طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس8 قبل وأثناء وبعد عيد الفطر المبارك الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك".

وأضاف، أن الحظر لا يزال ساري المفعول حتى يتم الانتهاء من التحقيق النهائي في هذه الطائرة، وأن الحظر صدر لأسباب تتعلق بالسلامة.