كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخاب لاريجاني رئيسا للبرلمان الإيراني لدورة ثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، انتخاب رئيسه السابق علي لاريجاني لدورة ثالثة على التوالي.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن التنافس كان بين المرشحين الثلاثة لرئاسة المجلس، علي لاريجاني ومحمد رضا عارف ومحمد جواد ابطحي، وحصل لاريجاني على 155 صوتا من إجمالي الأصوات البالغ عددها 279 صوتا فيما نال عارف 105 أصوات ولم يحصل ابطحي سوى على 5 أصوات.

كما تم انتخاب مسعود بزشكيان من تكتل اميد (الامل) بـ148 صوتا نائبا أول وعبد الرضا مصري من تكتل (الولايي) بـ143 صوتا نائبا ثانيا لرئيس مجلس الشورى، من مجموع 280 صوتا.

وفي تصريحات خلال الجلسة التي تلت انتخابه، انتقد لاريجاني ورشة العمل التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن في فلسطين، ومن المقرر أن تعقد في البحرين الشهر المقبل.

Advertisements

وقال لاريجاني إن "مشروع المنامة الأمريكي حول فلسطين يهمل الانتباه إلى حقوق المسلمين والفلسطينيين الذي جاء في نظريات السلام السابقة".

وأضاف "فبناء على هذا المشروع يجب القضاء على حقوق الفلسطينيين ولا دور للاجئين الفلسطينيين في مستقبل البلد، هذا المشروع يعتبر خائن وخسيس".

وشغل لاريجاني منصب رئيس مجلس الشورى الإسلامي مرتين في السابق، وكان من كبار المفاوضين الإيرانيين في المسائل المتعلقة بالأمن القومي والبرنامج النووي الإيراني.