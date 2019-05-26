كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وحدات من الجيش السوري تبدأ باقتحام بلدة كفرنبودة بريف حماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في عملية خاطفة بدأتها وحدات الاقتحام، بدأت قبل قليل طلائع وحدات الجيش السوري بالدخول إلى بلدة كفرنبودة، بعد سحق قطيع كبير من مسلحي جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه على أسوارها.

وقالت وكالة سبوتنيك، إن وحدات الجيش السوري بدأت بدخول أحياء البلدة الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد عملية تمهيد مدفعي وصاروخي وجوي كثيفة طالت تحصينات جبهة النصرة وحلفائه وخطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة.