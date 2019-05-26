كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يطعن في قرار قاضٍ حول الجدار الحدودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، أن إدارته ستطعن في قرار قاضي أمر بوقف مؤقت للمساعدات لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال عبر حسابه على شبكة تويتر: "قاض ناشط آخر عينه باراك أوباما، أصدر قراراً ضدنا حول جدار الجنوب الذي يجرى بنائه، إنه حكم ضد أمن الحدود ولصالح الجريمة، والمخدرات، والاتجار في البشر، نطالب بالطعن السريع فيه".

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ويوجد الرئيس في اليابان في زيارة رسمية للقاء الإمبراطور الجديد ناروهيتو، وبحث مع السلطات اليابانية قضايا مثل جمود المفاوضات مع كوريا الشمالية، والتوتر الجديدة بين واشنطن وطهران.

وأمر قاضي محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا، هاوود غيليام، الذي عينه الرئيس السابق أوباما ، أول أمس الجمعة بتجميد خطة ترامب لتمويل الجدار الحدودي عبر مساعدات من وزارة الدفاع جزئياً، ويجمد قرار القضاء تحويل مليار دولار من ميزانية وزارة الدفاع البنتاغون لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وأقر الكونغرس في فبراير الماضي، 1.375 مليار دولار لإقامة الجدار، بعيداً عن 5.7 مليارات طلبها ترامب، ويحمل حكم أول أمس طابعاً مؤقتاً في انتظار اتخاذ القاضي مزيد من الوقت لبحث القضية قبل إصدار حكم نهائي.