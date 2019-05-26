كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوربان": نأمل أن تعزز الانتخابات الأوروبية القوى السياسية المناهضة للهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء المجري اليميني، فيكتور أوربان، للصحفيين، بعد إدلائه بصوته اليوم الأحد، بأنه يأمل أن تعزز الانتخابات البرلمانية الأوروبية القوى السياسية المناهضة للهجرة في جميع أنحاء أوروبا.

وقال "أوربان"، وهو يرتدي بدلة داكنة وربطة برتقالية، لون حزب فيدسز: "آمل أن يكون هناك تحول في الساحة العامة الأوروبية لصالح تلك الأحزاب السياسية التي ترغب في وقف الهجرة".

وأضاف: "نحن نرفض الهجرة ونود أن نرى قادة في الاتحاد الأوروبي يرفضون الهجرة، والذين يرغبون في إيقافها وعدم إدارتها".

Advertisements

ورفض "أوربان"، الذي من المتوقع أن يفوز حزبه فيدسز في الانتخابات بهامش كبير، الرد على سؤال حول ما إذا كان سينضم إلى تحالف حزب نائب رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماثيو سالفيني بعد الانتخابات.

وقال، إن مسألة الهجرة، وكيف سيكون رد فعل الناس عليها، ستعيد تشكيل الطيف السياسي في الاتحاد الأوروبي في التصويت وأن التجمعات الحزبية التقليدية لن تلعب نفس الدور في المستقبل.

وحسب وكالة "رويترز"، من المتوقع أن تؤدي الانتخابات الأوروبية التي تجرى، اليوم الأحد، إلى إضعاف الأحزاب التقليدية الموالية للاتحاد الأوروبي وتعزيز هامش القومية في البرلمان الأوروبي، مما يضع قيودًا على العمل الجماعي في السياسة الاقتصادية والخارجية.