كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": أمريكا واليابان تحرزان تقدما كبيرا في المحادثات التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن واشنطن وطوكيو يسيران بشكل جيد للغاية في محادثاتهما التجارية، مشيرًا إلى أنه لن يتم حل العديد من القضايا حتى تجري اليابان انتخابات لمجلسها الأعلى في يوليو.

وكتب "ترامب"، في تغريدة له على "تويتر": "تم إحراز تقدم كبير في مفاوضاتنا التجارية مع اليابان. الزراعة ولحوم البقر. الكثير سينتظر حتى بعد انتخابات يوليو لمجلس الشيوخ الياباني حيث أتوقع أعدادًا كبيرة!".

يقوم "ترامب" وزوجته ميلانيا، حاليًا، بزيارة رسمية لليابان تستغرق أربعة أيام.

وأجرى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توشيميتسو موتيجي والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر، يوم السبت، مفاوضات تجارية في طوكيو.