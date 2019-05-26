كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: اقترحنا اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد وزير الخارجية الإيراني الذي وصل بغداد السبت في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها المسؤولين العراقيين، على أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي. ونقل التلفزيون العراقي عن ظريف قوله إن التصرفات الأميركية تناقض قرار مجلس الأمن بشأن استخدام القوة، في إشارة إلى ارسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الخليج العربي، من حاملات طائرات وقاذفات صواريخ، وجنود إضافيين.

كما أكد أن بلاده "لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية"، وقال اقترحنا اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة.

وسيط بين إيران وأمريكا

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من جهته، أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم الأحد أن بلاده ستلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح قائلاً: نقف مع جارتنا إيران وسنكون وسيطا بين الطرفين."

إلى ذلك، قال:" نعتقد أن الحصار الاقتصادي لإيران ليس مفيداً."