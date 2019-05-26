تحرش بفتاتين قاصرتين ينتهي بجريمة قتل.. خلاف وقع بين الضحية والموقوفين

تعرض قاصر ذو 16 ربيعا للضرب والجرح البليغين بالسلاح الأبيض على مستوى صدره بجوار حديقة النهضة بمدينة الداخلة مما عجل بوفاته أثناء نقله إلى مستشفى الحسن الثاني بالمدينة.

وكشف مصدر الموقع، أن العناصر الأمنية انتقلت إلى مسرح الجريمة، وأشفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيهما وإيقافهما في وقت قياسي، أحدهما قاصر ذو 17 سنة، والآخر ذو 20 سنة، كما أمكن حجز السكين الذي استعمل في اقتراف الجريمة، وكذا الملابس التي كانا يرتديانهما أثناء ارتكاب الفعل.

وبينت الأبحاث والتحريات، أن سبب الاقدام على هذا الفعل الجرمي، هو خلاف وقع بين الموقوفين والضحية ورفاقه الذين قاموا بالتحرش بفتاتين قاصرتين.

وتم إخضاع الموقوف الراشد لتدابير الحراسة النظرية، واحتفظ بالقاصر بالجناح المخصص للأحداث لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، فيما أحيلت الجثة على مستودع الأموات إلى حين إجراء تشريح طبي عليها لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة.