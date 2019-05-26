المتابعة تدعو للتظاهر ضد تواطؤ الشرطة في يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت لجنة المتابعة العليا، المواطنين العرب في البلاد، إلى أوسع مشاركة في المظاهرة التي ستنظمها، الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل، أمام المقر المركزي للشرطة في مدينة يافا، في إطار النشاطات الكفاحية ضد تواطؤ الشرطة، أمام استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

وتُجرى استعدادات لتجنيد حافلات لنقل المشاركين من سلطات محلية عربية ولجان شعبية وأحزاب سياسية.

وكانت "المتابعة" قد أقرت قرار إجراء المظاهرة في اجتماع مشترك لسكرتارية المتابعة وسكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء، عقد يوم الثلاثاء الماضي في بلدية باقة الغربية، ضمن سلسلة إجراءات أخرى.

وكان عدد من البلدات العربية قد شهد أمس، السبت، تظاهرات ضمن "يوم الغضب" الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا ضد تواطؤ الشرطة وامتناعها عن محاربة الجريمة في المجتمع العربيّ..

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وقال مسؤول اللجان الشعبية في لجنة المتابعة، إبراهيم حجازي، إنه "تُجرى اتصالات مكثفة مع اللجان الشعبية في مختلف البلدات لأخذ دورها في تجنيد المشاركين، كي نضمن أوسع مشاركة ممكنة، إذ جرى تحديد الساعة آخذين بعين الاعتبار أننا في أيام الشهر الفضيل".

وقال عضو سكرتارية لجنة المتابعة منصور دهامشة، "إننا نجري أيضا اتصالات مع السلطات المحلية العربية، وأيضا فإن أحزاب المتابعة، تسعى هي أيضا للتجنيد والمشاركة في هذه المظاهرة، التي نريدها أن تكون صرخة غضب، تمهد لإجراءات أخرى تقرها المتابعة".