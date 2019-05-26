شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني بالخرطوم يدعو المارة لتناول إفطار رمضان معه ويؤمهم للصلاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الخرطوم:
أقام السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق مأدبة إفطار رمضاني في الشارع أمام منزله ودعا لها المارة، وذلك على الطريقة السودانية المتبعة خلال الشهر الفضيل.
وعقب الإفطار أمَّ السفير البريطاني الحاضرين لصلاة المغرب، ومن ثم تبادل أطراف الحديث مع الحاضرين حول العديد من القضايا على الساحة.
ونشر حساب السفارة البريطانية بالخرطوم على موقع “تويتر” صوراً تظهر السفير وهو يوقف بعض المارة بالشارع ويدعوهم لتناول الإفطار معه، وأخرى وهو يؤم الحاضرين لصلاة المغرب عقب الإفطار.
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