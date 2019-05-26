الدفاع المدني يعلن حصيلة المساحات التي احترقت خلال الساعات الـ24 الماضية

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مساحات الحنطة والشعير التي تم انقاذها من الاحتراق خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت (٦٩٣٦٢) دونم في محافظات مختلفة من العراق". وادناه حصيلة المساحات الزراعية التي احترقت خلال الساعات الـ24 الماضية:



محافظة الانبار



حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (200 دونم) المساحة المحترقة (10 دونم) والمساحة المنقذة (190 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة. حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (200 دونم) المساحة المحترقة (10 دونم) والمساحة المنقذة (190 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة. حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (35 دونم) المساحة المحترقة (15 دونم) والمساحة المنقذة (20 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد /الاضرار المادية جسيمة. حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (20 دونم) المساحة المحترقة (5 دونم) والمساحة المنقذة (15 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة.



حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (16 دونم) المساحة المحترقة (10 دونم) والمساحة المنقذة (6 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة. حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (16 دونم) المساحة المحترقة (10 دونم) والمساحة المنقذة (6 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة. محافظة صلاح الدين



حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (965 دونم) المساحة المحترقة (65 دونم) والمساحة المنقذة (900 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية متوسطة . حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (4500 دونم) المساحة المحترقة (500 دونم) والمساحة المنقذة (4000 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة . حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (60 دونم) المساحة المحترقة (15 دونم) والمساحة المنقذة (45 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية متوسطة . محافظة نينوى حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (1036 دونم) المساحة المحترقة (36 دونم) والمساحة المنقذة (1000 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة . Advertisements حريق في محصول الشعير داخل ارض زراعية بمساحة (60.825 دونم) المساحة المحترقة (825 دونم) والمساحة المنقذة (60.000 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة . حريق في محصول الشعير داخل ارض زراعية بمساحة (104 دونم) المساحة المحترقة (4 دونم) والمساحة المنقذة (100 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة . حريق في محصول الشعير داخل ارض زراعية بمساحة (3025 دونم) المساحة المحترقة (25 دونم) والمساحة المنقذة (3000 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة . محافظة كركوك



حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (20 دونم) المساحة المحترقة (5 دونم) والمساحة المنقذة (15 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة . حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (65 دونم) المساحة المحترقة (20 دونم) والمساحة المنقذة (45 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة . محافظة ديالى



حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (30 دونم) المساحة المحترقة (4 دونم) والمساحة المنقذة (26 دونم) مع احتراق بقايا محصول الحنطة (جل) بمساحة (40دونم) من اصل (60 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة . محافظة بابل حريق في محصول الحنطة داخل ارض زراعية بمساحة (10 دونم) الخسائر البشرية لاتوجد / الاضرار المادية جسيمة .

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يعلن حصيلة المساحات التي احترقت خلال الساعات الـ24 الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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