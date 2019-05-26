هازارد يحدد موعد حسم مستقبله مع تشيلسي

2019-05-26 | 12:12
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وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "هازارد حدد الرابع من حزيران المقبل، موعداً نهائياً لحسم مستقبله مع تشيلسي، وذلك سيكون بعد ستة أيام من مواجهة آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي".
وأوضحت الصحيفة أنّ "هازارد" اتخذ هذا القرار، لحسم مستقبله سريعاً، ووضع حداً للتكهنات، بدلًا من التأخر في حسم مستقبله، كما حدث في العام الماضي".
وذكرت تقارير سابقة أن ريال مدريد، لن يدفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لضم "هازارد" في حين أنّ تشيلسي يريد الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني.
يُذكر أنّ هازارد قد اعترف أنه قد اتخذ قراره النهائي بالفعل بشأن مُستقبله، وأخبر إدارة ناديه بهذا الأمر.
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