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هازارد يحدد موعد حسم مستقبله مع تشيلسي

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2019-05-26 | 12:12

هازارد يحدد موعد حسم مستقبله مع تشيلسي

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حدد الدولي البلجيكي إيدين هازارد، جناح فريق الإنجليزي، موعد حسم مستقبله مع البلوز، في ظل رغبته في الانتقال لنادي الإسباني.
هازارد هو الهدف الأول للنادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، في ظل رغبته في ارتداء قميص اللوس بلانكوس، وإعجاب كذلك "زين الدين زيدان" المدير الفني للفريق بقدراته.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "هازارد حدد الرابع من حزيران المقبل، موعداً نهائياً لحسم مستقبله مع تشيلسي، وذلك سيكون بعد ستة أيام من مواجهة آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي".


وأوضحت الصحيفة أنّ "هازارد" اتخذ هذا القرار، لحسم مستقبله سريعاً، ووضع حداً للتكهنات، بدلًا من التأخر في حسم مستقبله، كما حدث في العام الماضي".

وذكرت تقارير سابقة أن ريال مدريد، لن يدفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لضم "هازارد" في حين أنّ تشيلسي يريد الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أنّ هازارد قد اعترف أنه قد اتخذ قراره النهائي بالفعل بشأن مُستقبله، وأخبر إدارة ناديه بهذا الأمر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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