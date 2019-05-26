المثنى وبابل تعطلان الدوام الرسمي يوم غد

كذلك قرر مجلس المثنى تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً لنفس السبب. يذكر أن محافظات النجف البصرة وذي قار وميسان وكربلاء أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).



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