الجمعيات الفلاحية: مصرع 15 فلاحا جراء الحرائق التي اندلعت مؤخرا

وقال رئيس الاتحاد حسن نصيف التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك مجازر تحصل في حقول الحنطة والشعير بمحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين"، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "التدخل شخصيا لايقاف هذه الكوارث والتحقيق لمعرفة الجناة وتعويض الفلاحين".واضاف ان "هذه الحرائق المفتعلة ادت الى استشهاد ست فلاحين في كركوك قضاء الحويجة ناحية العباسي حاولوا اطفاء الحرائق من الحقول واربعة فلاحين من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين واربعة فلاحين من قضاء تلعفر وفلاح اخر في الشورة من محافظة نينوى".

واكد التميمي ان "هذه الحرائق جاءت لخلق ازمة اقتصادية وزعزعة الامن الغذائي العراقي"، داعيا "الحكومة الى الوقوف وقفة جادة ومساندة الفلاح الذي يتعرض لكافة انواع الضغوطات ليمتنع عن زراعة ارضه".



الجدير بالذكر ان سلسلة الحرائق طالت مساحات واسعة من الحقول الزراعية في جميع المحافظات في كركوك لوحدها بلغ مجموعها ٣,٩٠٠ دونم .