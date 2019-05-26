تصديق اعترافات اربعة متهمين قتلوا طبيباً في الشعلة

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بأنهم قاموا باستدراج الطبيب عن طريق امرأة ‏في منطقة الغزالية وبعد وصوله تم اختطافه واقتياده إلى أحد المنازل في منطقة الشعلة".وأضاف البيان، أن "المتهمين قتلوا المجني عليه عن طريق خنقه ومن ثم رمي جثته في أحد المبازل في حي السلاميات القريبة من منطقة الشعلة"، لافتاً إلى أن "دافع الجريمة يعود لوجود خلافات شخصية بحسب الاعترافات".

وتابع، أن "جهوداً كبيرة بذلت من قبل محكمة التحقيق وخلية الصقور تم التوصل من خلالها إلى الجناة واعتقالهم بعد مرور أقل من 24 ساعة، فيما تم تصديق أقوالهم واتخذت كافة الإجراءات بحقهم وبصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".