القبض على 'ناقل الانتحاريين' في مخمور

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات فوج استطلاع الفرقة وأستناداً إلى معلومات أستخبارية دقيقة تمكنت من الاطاحة بأحد الإرهابيين المسؤولين عن نقل الانتحاريين وتأمين ملاذات أمنة لهم ونقلهم لتنفيذ العمليات الارهابية بعد نصب كمين محكم له في قضاء مخمور- الموصل".



واشارت الى أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4إرهاب".

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