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لاعب ليفربول: ميسي وصفني بالحمار

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2019-05-26 | 11:45

لاعب ليفربول: ميسي وصفني بالحمار

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كشف لاعب وسط فريق الإنجليزي، جيمس ميلنر، أنّ نجم هجوم فريق الإسباني، ليونيل ، وصفه بأنه "حمار"، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي .
الريدز كان فاز على البلوجرانا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "آنفيلد"، بإياب نصف النهائي، ليتأهل لنهائي مدريد بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وقال ميلنر في تصريحات نشرتها شبكة " thisisanfield" البريطانية: "لم يكن سعيداً، لقد ظل يتحدث كثيراً باللغة الإسبانية، وهو يسير في النفق، وبين شوطي المباراة".

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وأضاف: "لقد قال لي معناها إني (حمار)، وتستخدم أيضاً في كرة القدم الإسبانية، كمصطلح عام للشخص الذي يركل الناس".

وواصل: "لقد سألته إن كان على ما يرام، لكنه لم يكن على ما يرام، لم أكن أفهم لغته الإسبانية، بالكاد عرفت ماذا قال".

وتابع: "لقد قال لي أنت ارتكبت خطأ، لأنني قمت بضربة خفيفة، ثم تركته في ذلك الوقت، وذهبت إلى غرفة تغيير الملابس".

وأنهى : "لقد أعجبت بميسي للغاية، وهو لديه الحق في أنّ يقول ما يريد، لأنه لاعب يُصدق، مع مثل هؤلاء اللاعبين، أنت بحاجة لتخبرهم أنك متواجد، ولا تدعهم يمتلكون شيئاً، تكون بحاجة فقط لمحاولة إيقافه، دون أنّ تسبب في آذى له".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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