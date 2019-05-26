"الشعب الجمهوري": احتيال حزب أردوغان بإسطنبول عمق أزمة الاقتصاد

قال المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن اقتصاد البلاد تعرض لأضرار جسيمة في الفترة بين طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم على الانتخابات البلدية في إسطنبول، وإعلان اللجنة العليا أسباب إلغاء نتائج الاقتراع، بحسب الموقع الإخباري التركي المستقل "تي24".



وأوضح المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراق، أن الليرة التركية فقدت 10% من قيمتها أمام العملات الجنبية في الفترة بين 1 مايو/أيار و22 مايو/أيار الجاري.

وفاز أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات البلدية التركية التي أجريت في 31 مارس/آذار الماضي، بعد تفوقه على منافسه بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق.

وفي 6 مايو/أيار الجاري، قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها في يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد تقديم حزب العدالة والتنمية طعناً بفوز المعارضة، وهي الخطوة التي وصفت على نطاق واسع باستيلاء أردوغان على السلطة.

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وقال أوزتراق: "السبب في هذا التدهور هو إعادة الانتخابات في إسطنبول. دخلنا القومي انخفض بمقدار 81 مليار دولار بسبب الأخطاء التي ارتكبوها في إسطنبول، والشكوك التي صنعوها".

وتعهد إمام أوغلو، في كلمة ألقاها عقب مشاركته في برنامج إفطار رمضاني مساء السبت، بتلقين نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الدرس اللازم في جولة الإعادة للانتخابات المقررة يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.

وقال مرشح المعارضة التركية في كلمته إن "الأشخاص الذين يتبنون أفكارا مغايرة لأفكارنا، ليسوا منافسينا في الانتخابات، فمن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بالآراء، ومثل هؤلاء نفعل كل ما في وسعنا من أجل كسبهم لصفنا".

وتابع: "فقط هناك حفنة قليلة من شرار البشر (في إشارة لنظام أردوغان) هم من جعلونا نعيش هذه الأوضاع التي تشهدها تركيا، وهؤلاء سنرد عليهم الرد اللازم الذي يستحقونه من خلال صناديق الاقتراع يوم 23 يونيو".

وأعرب إمام أوغلو عن أسفه للأسلوب الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه، لتشويهه هو والمعارضة التركية، وقال في هذا الصدد "حتى في شهر رمضان لا يتورعون عن الكذب، وقول معلومات مغلوطة حتى في شهر الصدق".