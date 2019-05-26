الجيش التشادي يصد هجوما لـ"بوكو حرام" ويقتل 23 من عناصرها

أعلنت قيادة أركان الجيش التشادي، الأحد، أن 23 عنصرا من بوكو حرام قتلوا، بعد هجوم شنته الجماعة الإرهابية على نقطة عسكرية، مساء السبت، بمنطقة نجوبوا شمال بحيرة تشاد، تصدت له قوات الجيش المتمركزة بها.

وأكدت قيادة أركان الجيش التشادي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مقتل جندي خلال الهجوم، إضافة إلى مقتل 3 جنود آخرين في كمين نصبته الحركة، أثناء زيارة وفد قيادة الأركان للمنطقة.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ"العين الإخبارية"، أن ثلاثة جنود تشاديين قتلوا في كمين نصبته الحركة، أثناء تفقد وفد من قيادة الأركان لمنطقة الهجوم.

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كما توفي مصور يتبع للتلفزيون التشادي، بعد ساعات، متأثرا بجروحه في المستشفى العسكري بأنجمينا.

وتشارك تشاد في القوة المشتركة المدعومة من دول غربية إلى جانب الكاميرون والنيجر ونيجيريا، ومهمتها مكافحة إرهاب بوكو حرام بمنطقة بحيرة تشاد بمساعدة لجان مراقبة مؤلفة من محليين.

يشار إلى أنه قُتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بدء تمرد بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، فيما لا يزال 1.8 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى بيوتهم.

وامتدّ النزاع إلى الدول المجاورة، النيجر وتشاد والكاميرون؛ ما أدى إلى أزمة إنسانية في منطقة بحيرة تشاد.