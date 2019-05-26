قيادي حوثي يفضح أفعال مشينة للمليشيات

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

شن القيادي الحوثي سلطان السامعي، عضو ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” هجوما حادا، على قيادات مليشيا الحوثي، متهما إياهم بالفساد وسرقة المال العام.

وفي لقاء على قناة الساحات، التابعة للمليشيا الإرهابية، اتهم السامعي، مستشار عبد الملك الحوثي، أحمد حامد، باعتباره أبرز المسؤولين المتورطين في قضايا فساد ونهب أموال الدولة.

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وقال السامعي إن أحمد حامد وبمعاونة أكثر من 70 فاسدا آخرين، يتولون مناصب كبيرة، أصبح هو الحاكم الفعلي، مبينا أنه أوقف مجلس الشورى ليفرض في المجلس من يريد، كما أنه أوقف هيئة مكافحة الفساد.

من ناحية أخرى، كشف مصدر في محافظة تعز، أن سلطان السامعي تلقى تهديدات بالقتل، عقب ظهوره الأخير، موضحا أن أحد أكبر القيادات الحوثية اتصل به هاتفيا ووصفه بالأحمق والخائن، وتوعده بأنه سيدفع ثمن تصريحاته الأخيرة غاليا.

وأورد المصدر أن حياة سلطان السامعي أصبحت في خطر، لا سيما أنه ظهر في أحد اللقاءات السابقة، العام الماضي، منتقدا تصرفات قيادات الحوثيين، وواصفا إياهم باللصوص وقطاع الطرق.