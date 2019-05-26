شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون في «بلجيكا» يتجهون إلى مراكز الاقتراع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بروكسل)

بدأ الناخبون البلجيكيون بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والإقليمية، التي تجري بالتوازي مع انتخابات البرلمان الأوروبي. ويشارك في الانتخابات أكثر من ثمانية ملايين شخص، لاختيار150 عضوًا في البرلمان الاتحادي في بروكسل, بالإضافة إلى اختيار ممثلين إقليميين.

وتجري الانتخابات البلجيكية في يوم الانتخابات الأوروبية نفسه، التي ستجدد تركيبة البرلمان الأوروبي الذي يضم 751 عضواً، وتفتح المجال لإعادة هندسة مجمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.