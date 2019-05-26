تكتل نواب بعلبك الهرمل التقى أصحاب المقالع والكسارات من البقاع وبعلبك الهرمل

التقى تكتل نواب ​بعلبك​ الهرمل أصحاب ​المقالع والكسارات​ من محافظتي ​البقاع​ و​بعلبك الهرمل​ في مقر العمل البلدي في بعلبك وعرض أصحاب الكسارات مشكلته مع ​الدولة اللبنانية​ والتمييز والاجحاف بحقهم.

ولفت النائب ​إبراهيم الموسوي​، في بيان الى أن "أصحاب الكسارات والمقالع عرضوا علينا المشكلة من منطلق قرار وزيرة الداخلية بالتنسيق مع وزير ​البيئة​ من خلال تعميم اصدرته بالسماح للكسارات بالعمل حتى 21/ 6 /2019 ريثما يتم أعداد واصدار المخطط التوجيهي للمقاطع والكسارات عن ​مجلس الوزراء​"، مشيرا الى أن "الذي حصل أن بعض المقالع والكسارات عملت بموجب هذا التعميم ومعظم المقالع والكسارات الآخرين تم اقفال مواقعهم بالشمع الأحمر، وهذا التمييز بين مواطن واخر ومنطقة وأخرى لا تبرير له ولا يقبل به أحد وهو برسم معالي وزيري الداخلية والبلديات والبيئة".

وطالب الموسوي بإسم ​تكتل نواب بعلبك الهرمل​ "بإنهاء هذا التمييز والاجحاف في كل المناطق من مبدأ ان يعمل الجميع او يتوقف الجميع خاصة وان فصل الشتاء كان قاسيا ولم يستطيعوا العمل به وبعد صدور التعميم لم يعملوا إلا يومين فقط وسنتابع الموضوع مع كل الرؤوساء والوزراء المعنيين املين التجاوب مع مطلبنا هذا".