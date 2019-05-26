أثنى النائب ​فريد البستاني​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "على قرار ​الحكومة​ تخصيص مبلغ 40 مليار ليرة لبنانية لعودة المهجرين"، مشيرا الى "أننا كنا نتمنى ان يكون مضاعفا. ‏بلد يستقبل اكثر من مليوني لاجىء ونازح لا يجب ان يكون قسم من أهله مهجر داخل بلده".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريد البستاني اثنى على تخصيص 40 مليار ليرة لبنانية لعودة المهجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.