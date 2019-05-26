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مرة رحب بدعوة نصر الله للحوار اللبناني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن

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رحب رئيس الدائرة الإعلامية في "​حركة حماس​" في منطقة الخارج ​رأفت مرة​ "بالدعوة التي وجهها الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ والتي دعا فيها الى حوار ​لبنان​ي فلسطيني لمواجهة ​صفقة القرن​ ورفض ​التوطين​ والتمسك ب​حق العودة​"، معتبرا أن "دعوة نصر الله جاءت في وقتها وان ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ هو افضل واقوى وسيلة للتصدي لصفقة القرن ولمواجهة تداعياتها خاصة محاولات فرض التوطين وانهاء حق العودة".

ودعا مرة الى ان "يشمل الحوار ايضا منح ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الامن والاستقرار"، مؤكدا "تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال وبعودتهم الى وطنهم".

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