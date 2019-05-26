مرة رحب بدعوة نصر الله للحوار اللبناني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن

رحب رئيس الدائرة الإعلامية في "حركة حماس" في منطقة الخارج رأفت مرة "بالدعوة التي وجهها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والتي دعا فيها الى حوار لبناني فلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض التوطين والتمسك بحق العودة"، معتبرا أن "دعوة نصر الله جاءت في وقتها وان الحوار اللبناني الفلسطيني هو افضل واقوى وسيلة للتصدي لصفقة القرن ولمواجهة تداعياتها خاصة محاولات فرض التوطين وانهاء حق العودة".
ودعا مرة الى ان "يشمل الحوار ايضا منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الامن والاستقرار"، مؤكدا "تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال وبعودتهم الى وطنهم".
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