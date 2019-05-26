أبي خليل: توصلنا للكثير مما اردناه بالموازنة والاقتصاد اولويتنا

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ في كلمة له خلال احتفال اقامه ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ب​عيد المقاومة والتحرير​ الى أن "المقاومة لديها عدة أوجه، وقلنا سابقاً إن مقاومة اقتصادية كبيرة بانتظارنا"، مشددا على أن "​الاقتصاد​ هو اولويتنا للمرحلة المقبلة".

وحول اقرار ​الموازنة​، اضاف: "صحيح أننا توصلنا الى الاتفاق على الكثير مما اردناه في الموازنة من التقشف الى ​محاربة الفساد​ وغيره ولكن تنتظرنا حملة اعلامية شرسة تسعى الى التهشيم بالاقتصاد من أجل تطويعنا وحتى يحصلوا منا على ما لم يستطيعوا الحصول عليه بالحرب والسلاح".