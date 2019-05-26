لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل في كلمة له خلال احتفال اقامه الحزب الديمقراطي اللبناني بعيد المقاومة والتحرير الى أن "المقاومة لديها عدة أوجه، وقلنا سابقاً إن مقاومة اقتصادية كبيرة بانتظارنا"، مشددا على أن "الاقتصاد هو اولويتنا للمرحلة المقبلة".
وحول اقرار الموازنة، اضاف: "صحيح أننا توصلنا الى الاتفاق على الكثير مما اردناه في الموازنة من التقشف الى محاربة الفساد وغيره ولكن تنتظرنا حملة اعلامية شرسة تسعى الى التهشيم بالاقتصاد من أجل تطويعنا وحتى يحصلوا منا على ما لم يستطيعوا الحصول عليه بالحرب والسلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل: توصلنا للكثير مما اردناه بالموازنة والاقتصاد اولويتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.