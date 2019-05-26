عطاالله لقيومجيان: ماذا عن الهبة التي تبلغ 35 مليون يورو الممنوحة لوزارته؟

رد وزير المهجرين ​غسان عطالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، على وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​، معربا عن إستغرابه لأن "يخجل وزير الشؤون الإجتماعية من صرف إعتمادات لصندوق المهجّرين ولا يخجل من أنّه من الـ2005 وإبن نبحا وإبن ​راس بعلبك​ وابن ​كفرنبرخ​ وابن ​القاع​ وابن ​كفرمتى​ وغيرها من المناطق في كل ​لبنان​ لم يعودوا حتى اليوم الى قراهم".

وأضاف: "أستغرب أن يخجل وزير الشؤون الاجتماعية من صرف اعتمادات لصندوق المهجّرين ولا يخجل كم أنه منذ سنوات لم تُقدّم خطّة لوزارة الشؤون تصنّف الجمعيّات الوهميّة"، متسائلا: "ماذا عن الهبة التي تبلغ 35 مليون يورو الممنوحة لوزارته من ​الاتحاد الاوروبي​ والتي لم تذكر في ​الموازنة​؟".

وأوضح أن "الاعتمادات التي صُرفت لصندوق المهجّرين هي نتيجة إرث ثقيل حمّل الدولة على مرّ سنوات أعباءً كبيرة ونحن نناضل كل يوم لإقفال الوزارة عبر إعادة الحقوق لأصحابها ولو فكّر غيرنا من الفاعلين في اللعبة السياسية في الجبل وغير الجبل في الحقبة السابقة في فعل ذلك، لما وصلنا الى هنا".