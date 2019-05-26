صحناوي: الخطر على الموازنة هو بالعودة الى الشعبوية في مجلس النواب

اكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي ان "الإستنفار الذي نراه في موضوع صفقة القرن والتوطين هو امر طبيعي ومطلوب"، مشيرا الى ان "لدينا تجربة مريرة مع الولايات المتحدة الأميركية في موضوع اللاجئين الفلسطينين".

وفي حديث تلفزيوني رأى صحناوي أن "جزء من ضبابية صفقة القرن يكمن في التفاصيل التي لم تعلن بعد، وعلينا ان ننتظر ونرى"، لافتا الى ان "الامر الايحابي هو في اجماع كل اللبنانيين بطوائفهم واحزابهم على ضرورة عودة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الى بلداتهم".

وحول دعوة الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ إلى عقد جلسة بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين الفلسطينيين في لبنان لمناقشة جادة ووضع خطة لمواجهة خطر التوطين، رأى صحناوي أن "طرح نصرالله هو فكرة جيدة ومجرد الحديث نكون قد بدأنا بالتخطيط وازالة الشوائب بين الجانبين"، مضيفا:"الشعب اللبناني شعب مقاوم ولا نريد تهجيره وعلى النائب السابق ​وليد جنبلاط​ مراجعة نفسه ويجب ان يسود التضامن بين اللبنانيين".

من جهة اخرى علق صحناوي على إعتراض وزير الشؤون الاجتماعي ​ريشارد قيومجيان​ على زيادة موازنة ​وزارة المهجرين​ قائلا:"لا افهم كيف له ان يقف في وجه عودة المهجرين الى الجبل بدل ان يدعم هذه الخطوة"، مشيرا الى ان "وزير المهجرين ​غسان عطالله​ مشهود له بعمله الجبار بحيث وضع خطة لمدة 3 سنوات بهدف اقفال هذه الوزارة".

Advertisements

من ناحية ثانية رأى صحناوي ان "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يتعرض لاغتيال معنوي كما تعرض قبله الرئيس العماد ​ميشال عون​"، مؤكدا ان "التصويب الدائم على جبران باسيل دليل واضح على انه يعمل بشكل صحيح"، مؤكدا ان "لا شيء يمنع وزير الخارجية من الحديث في الموازنة فهو جزء من مجلس الوزراء، وعندما يرى ان الموازنة عادية من حقه ان يستنفر للخروج باجراءات تنقذ البلد وهو لم يتجاوز صلاحيات احد ووزير المال ​علي حسن خليل​ كان متجاوبا".

وشدد صحناوي على اننا "لو كنا نريد ان تبقى الموازنة شكلية لكنا انتهينا منها في ٣ ايام واليوم نحاول اصلاح الاقتصاد والدولة واستطعنا تخفيض العجز ومن المهم القيام باصلاحات وتحصين لبنان ضد اي من المخاطر"،مشيرا الى ان "التوافق على الارقام تم والموازنة اصبحت جاهزة وجلسة الغد في بعبدا يمكن ان تتضمن ملاحظات للرئيس ميشال عون والملاحظات والتوصيات تبقى عنده والجو العام هو ان الموازنة انتهت واقتربت من الذهاب الى مجلس النواب".

ولفت الى ان "الخطر على هذه الموازنة هو العودة الى الشعبوية في مجلس النواب، وعلينا ان نبدأ بالاصلاحات الهيكلية ومن المهم البدء بمكافحة التهرب الضريبي ولا يمكن للدولة ان تقوم على اقتصادين احدهما هو اقتصاد ظل"، مضيفا:"التيار اللبناني الوحيد الذي نستمد قوته من الناس واذا خسرنا ذلك نخسر كل شيء".

وفي الختام راى الصحناوي انه "من المعيب الحديث عن رئاسة الجمهورية ولا يزال هناك 3 سنوات من عهد الرئيس عون".