أنطوان حبشي: موقفنا من الموازنة واضح من دون ان نكون لسبيين

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب انطوان حبشي في كلمة القاها خلال عشاء لمركز حزب القوات في بافلو في ​الولايات المتحدة​ إلى أن "المواطنين اعطونا ثقتهم على اساس عنوانين جوهرية وهي اولاً السيادة ال​لبنان​ية وثانياً ​محاربة الفساد​، لكن للاسف مع كل الاصلاحات التي نحاول القيام بها في ظل ​الوضع المالي​ العام الصعب، يلجأ نوابنا الى خارج لبنان للبحث عن جهات مانحة في محاولة لتأمين الانماء والتطوير لاهله على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي".

ولفت الى أن الباب الاساسي لتخطي الازمة يكمن في تغيير طريقة ادارة الدولة التي راكمت على البلد والمواطنين منذ عشرات السنين ديوناً غير محدودة.

ورأى حبشي أن "موقفنا كقوات لبنانية من ​الموازنة​ العامة واضح من دون ان نكون سلبيين ومع تحفظ على بعض البنود والمسائل". وأضاف "عندما نتحدث عن الميزانية نتحدث عن تخفيض ​العجز​ انما الاخير لا يخفض من ​الضرائب​ او من حقوق الموطنين. قدمنا كقوات ورقة الى ​الحكومة اللبنانية​ في محاولة لتخفيض العجز والاخذ بها، تتضمن اقفال كافة المعابر غير الشرعية، ووقف التهريب والتهرب الجمركي والتي تكلف الدولة خسائر ما يزيد عن ٧٠٠ مليون ​دولار​".

وأوضح أنه يجب اشراك القطاع الخاص مع ادارات الدولة "وقد طالبنا بتخصيص ​قطاع الاتصالات​ الذي ان تحقق يعود على الدولة بملياري دولار سنويا.

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واعتبر حبشي أنه "كما كان النضال يستوجب المحافظة على لبنان في زمن الحرب، يستلزم النضال اليوم الوقوف عل اقدامنا، ويكون لدينا رؤية لمواجهة الازمتين الاقتصادية والمالية حتى نتخطاها بالشكل الصحيح، وهذه الرؤية لن نتخلى عنها. يوم بعد آخر، سنبنيها مدماكاً تلو مدماك حتى نصل الى وطن الكفاءات التي تؤمن مصدر عيشها وتحد من الهجرة".

وأضاف، "نستمد هذه الثقة من ايمان عميق داخلنا، أينما توجهنا، يبقى قلبنا وعقلنا على لبنان. هذا البلد الذي نحته أجدادنا بالصخر، هو لبنان الكيان والوجود الذي كيفما تجولت في هذا ​العالم​، ثباتنا وايمانا فيه سيجعلنا نبني الدولة الخالية من الفساد والتي تبسط سلطتها على كامل الاراضي وتتخلى عن منطق العشائر والعائلات".

وأشار حبشي إلى أن "الانتشار اللبناني هو نبض وروح لبنان. هو لبنان اخر منتشر خارج الحدود. هذا الانتشار موجود ليشكل صوتاً فارقاً، وهو من الجهات الفاعلة لايجاد ​الدولة اللبنانية​ والمساهمة ببناء لبنان الكيان. هذا الانتشار هو علامة على التزامنا بهذا الوطن الذي نؤمن فيه". وأضاف، "يحق للانتشار اللبناني بتقرير مصير كل لبنان من خلال انتخاب الـ128 نائباً، لا 6 نواباً فقط. اذا سمحنا لاي احد ان يفكر بعزل الانتشار عن لبنان نكون قد سمحنا بالغائه والغاء تاريخ للانتشار عمره اكثر من ١٥٠ عام".

وأكد أن "التزامنا بوطن للانسان لكل انسان، وهذا الوطن لا يمكنه أن يكون خارج دولة تبسط سلطتها على كامل اراضيها. ولا يمكنه أن يكون خارج سلطة القانون التي تحارب ثقافة الفساد. هذا الالتزام هو الذي يسمح لي ان اقول لكم أنه لا يمكن لليأس والشك والخوف التغلغل الى قلب انسان نحت الصخر وجلل الوديان ليعيش، وقطعت ممالك وممالك وسقطت أمام ارادته. واليوم اي مفهوم يتعارض مع لبنان وكرامة الانسان سيسقط امام التزامنا. لن نسمح لاي خطر ان يغير وجه لبنان الذي ورثناه عن أجدادنا".