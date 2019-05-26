قماطي: الكيدية السياسية احالت دون انجاز بعض الملفات والموازنة تتضمن اصلاحات

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" ​محمود قماطي​ في كلمة له خلال احتفال يقيمه الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي بمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​ الى أن "عيد المقاومة والتحرير يجب أن يعود كبقية الأعياد الأساسية في الوطن وعلى ​مجلس الوزراء​ أن يعيد النظر في الغاء هذا العيد"، مشيرا الى أن "هناك تهديدات كبرى تطلق على مستوى المنطقة من الدول الكبرى وعلى رأسها ​الولايات المتحدة​"، لافتا الى أنه "تطلق تهديدات على ​ايران​ بحرب وعلى لبنان بعقوبات أميركية"، مضيفا: "هزموا بالعسكر واليوم يريدون أن يطوقوا المحور الايراني السوري اللبناني بالعقوبات الاقتصادية"، متسائلا "على من اعتدت ايران من جيرانها؟ بينما هناك 41 دولة تتحالف لقتل أطفال ونساء اليمن".

ولفت الى أن "ايران تتحول الى "عدو" للعرب بينما اسرائيل تتحول الى صديق"، مؤكدا أن "هذا الامر لن يحدث ونراهن على الامة لافشال ذلك"، مؤكدا أنهم "سيفشلون بحربهم الاقتصادية ولن يستطيعوا أن يشنوا حربا عسكرية على ايران".

وشدد على أن "حققنا في الموازنة اصلاحات وهي خطوة اولى باتجاه الاصلاح"، آملا أن "يبدأ الانجاز في موضوع استخراج ​النفط والغاز​"، معتبرا أن "الكيدية السياسية احالت دون تأمين ​الكهرباء​ أو استخراج النفط، واليوم اتفقنا على الخروج من هذا الخلاف من أجل مصلحة المواطنين".

ورأى أن "هناك مشكلة كبيرة وهو أن ما يجري داخل مجلس الوزراء يكون بخلاف التصريحات التي تُدلى خارجه"، معتبرا أن "الكلمة مسؤولية خاصة عندما يتعهلق بحياة الناس".