شكرا لقرائتكم خبر عن 95 مليار جنيه استثمار شركات قطاع الأعمال العام فى خطة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبلغ استثمارات شركات قطاع الأعمال المستهدفة فى خطة الحكومة للعام المالى الجديد، نحو 95 مليار جنيه بنسبة 18% من جملة الاستثمارات العامة.

وأشار تقرير حكومى مقدم من وزارة التخطيط للبرلمان، حول خطة الحكومة لعام 19/2020، إلى أن هذه الاستثمارات يجرى تنفيذها من خلال الشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنة 1991 والشركات القابضة النوعية.

وتشكل الاستثمارات المستهدفة للشركات الخاضعة للقانون رقم 97 لسة 1983 نحو 14,5 مليار جنيه بنسبة 15,2% من جملة استثمارات قطاع الأعمال العام

Advertisements

ويتركز 85% من استثمارات الشركات الخاضعة لهذا القانون فى 4 قطاعات رئيسية هى على الترتيب الصناعات التحويلية 47,6% والاستخراجات 24,8% وخدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية 12,4% والنقل والتخزين 9,7.%

وتقدر استثمارات الشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بنحو 19,7% فى عام 19/20

وتتركز أغلبية الاستثمارات فى الصناعات التحويلية "10 مليارات جنيه" والتشييد والبناء 6 مليارات جنيه والنقل والتخزين 7.1 مليار جنيه والسياحة 4.1 مليار جنيه.

وتعتمد هذه الوحدات الاقتصادية على مواردها الذاتية بنسبة حوالى 60% والباقى على القروض والتسهيلات الائئتمانية بنسبة 40%