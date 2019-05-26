شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربى يثمن لقاء السيسى والبرهان.. ويعدد أهم مكاسبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن اللواء سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربى، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، معددا قائمة من المكاسب الكبيرة التى حققها اللقاء.

وأضاف الجمال، أن اللقاء يرسخ حقيقة اهتمام مصر بالسودان واستقراره، وحجم الروابط بين البلدين، إضافة إلى احترام مصر لإرادة الشعب السودانى وتطلعاته، وتأكيد أن الدولة والرئيس السيسى يُدركان أهمية المشهد السودانى ويدعمان استقراره. متابعا: "شعب السودان هو شعب وادى النيل فى الجنوب، ومصر شعب وادى النيل فى الشمال، وهناك روابط متفردة بيننا، وما يقوم به السيسى تفعيل ودعم لتلك العلاقات، ينبع من اهتمام باستقرار السودان الذى يمثل أولوية للرئيس والدولة المصرية، بإنجاز ما يتطلع إليه الشعب السودانى، فى حدود ضبط إيقاع هذا البلد، وإبعاده عن أى تيار قد يعطل هذا المسار".

وأشار نائب رئيس البرلمان العربى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشغل حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقى، ومن مهامه إيجاد حل داخلى فى القارة لكل الأزمات الأفريقية، ومشكلة السودان مشكلة مهمة، لذا فإنه يرى أن من واجباته إيجاد الحلول التى تتوافق مع إرادة شعب السودان، وعدم تمزق النسيج الوطنى داخل البلد الشقيق.