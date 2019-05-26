شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها المعلومات الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكاذيب عديدة سعت جماعة الإخوان لبثها سواء عبر الصور المفبركة أو من خلال تجزئة الفيديوهات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى كى تثير الرأى العام المصرى، إلا أن الفيديوهات والصور الأصلية كانت دائما تقف بالمرصاد وتفضح كذب الإخوان، فى السطور التالية نرصد أهم 5 أكاذيب فبركتها جماعة الإخوان الإرهابية.

1- صور الإخوان المفبركة عن طلاب أولى ثانوى، إذ استغلت الجماعة الإرهابية ما جرى فى امتحانات طلاب أولى ثانوى، حيث نشرت صفحات عبر مواقع السوشيال ميديا ومواقع تابعة للإخوان صورا قديمة تعود لعام 2011 على أساس أنها جديدة.

2- تجزئة فيديو الرئيس السيسى عن السكك الحديدية، وخرجت قنوات الجماعة بفيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى وفبركته لتصور أن الرئيس يرفض تطوير هيئة السكك الحديدية.

3- نشر فيديو قديم لعادل إمام، إذ سعت قنوات الإخوان إلى بث فيديو قديم للفنان عادل إمام فى أحد البرامج التليفزيونية، حيث كان حديثه حول عدم الوصاية على الفن، وعدم تشكيل رقابة أو لجان على الفن، ليأخذ معتز مطر تلك التصريحات القديمة ويزعم أنها سبب منع عادل إمام من الظهور فى دراما رمضان هذا العام.

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4- كذبة رفع الدعم عن الخبز، وهى من أبرز أكاذيب جماعة الإخوان ومزاعمهم بثوها عبر مواقعهم الإلكترونية وكذلك قنواتهم التى تبث من إسطنبول برفع الدعم عن الخبز، إلا أن وزارة التموين خرجت سريعا لتكذب هذه الشائعات.

5- قناة السويس الجديدة، ونال هذا المشروع الضخم الكثير من أكاذيب الإخوان الكثير، ما بين مزاعم التنظيم بأنه مشروع ليس ذى جدوى ثم الزعم بأن الشركات المكلفة بإتمام المشروع فشلت فى استكماله.