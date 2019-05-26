ننشر أسماء المحامين الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى استعدادا لحلف اليمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، جلسة حلف اليمين لخريجى وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، السبت الموافق 8 يونيو بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر . وتلقت النقابة كشوفا من مصلحة الطب الشرعى بأسماء المحامين الجدد ممن اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة والأقاليم، طبقًا للبروتوكول المبرم بين النقابة ومصلحة الطب الشرعي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين. وأهابت النقابة العامة للمحامين بالمذكور أسماؤهم في الكشوف التوجه إلى مقر النقابة العامة لاستيفاء أوراق قيدهم. Advertisements

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