شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: بروتوكول التليفزيون والمتحدة للإعلام يحمى الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الاعلاميين، إن البرتوكول الموقع بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى والمالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دى ميديا الإعلامية مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والذى يقضى بإتاحة المحتوى المصرى على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريا ،خطوة لتصحيح الأوضاع .

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له :"نحن فى عصر التكتلات الاعلامية و فى ظل التكتل يقدم أطراف التكتل الامتياز، الهيئة الوطنية للاعلام تمتلك التراث والشركة المتحدة تمتلك الفكر الجديد فى الاستثمار و التسويق و هذه جزئية كان يفتقدها ماسبيرو ".

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وأشار طارق سعدة الى أن البروتوكول الموقع بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية و الهيئة الوطنية للاعلام سيحافظ على حقوق الملكية الفكرية بما يحافظ على هذا التراث الذى يعد كنزا لأنه أثر من الأثار الاعلامية و لابد من استغلاله و ترويجه .

ونوه سعدة الى أن اتاحة المحتوى المصرى على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT سيحد من الفوضى وإنهاء ضياع حقوق الملكية الفكرية للمبدعين فى مصر.