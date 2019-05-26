فالفيردي يرغب في الاستمرار: ” فزنا مرات عديدة ولكن هذه المرة خسرنا.. هذه هي كرة القدم”

أبدى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، رغبته الكاملة في الاستمرار بقيادة الفريق الكتالوني على الرغم من التعثرين الأخيرين في دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي، وأمس في كأس الملك على يد فالنسيا.

وخسر الفريق الكتالوني لقب كأس الملك الذي هيمن عليه آخر 4 مواسم بالخسارة أمام فالنسيا (2-1) على ملعب (بينيتو فيامارين).

وأشار فالفيردي في تصريحات للتليفزيون الإسباني بعد المباراة “نحن المدربين مستعدين دائما لتغيير الأمور. إذا ما خيروني بين السقوط في النهائي أو في دور الثمانية كما حدث في دوري الأبطال، سأختار النهائي بالطبع. أو إذا ما خيروني بين الخسارة في نصف النهائي أو ربع النهائي أو في دور المجموعات، سأختار نصف النهائي”.

وحول خسارة الأنفيلد برباعية نظيفة أمام “الريدز”، أوضح أنها مختلفة عما حدث في نهائي الكأس اليوم.

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وأوضح “المباراتان مختلفتان. الأمر مختلف تماما. احتفلنا بلقب الليغا منذ شهر تقريبا، مع إمكانية الفوز بلقبين آخرين، لقد كان تطلعا كبيرا. وصلنا إلى هنا، ولكننا لم نترجم هذه التطلعات على أرض الواقع”.

وحول اللقاء أمام فالنسيا، أقر مدرب البلاوغرانا بأن المنافس كان أكثر فاعلية. “فالنسيا يتميز بالهجمات المرتدة السريعة، وتمتعوا بفاعلية كبيرة. كانت لهم فرصة أخرى محققة أنقذها بيكيه من على خط المرمى”.

وتابع “وصلنا بسهولة لمناطقهم، ولكننا افتقدنا للمسة الأخيرة لإنهاء هذه الهجمات. الهدفان أربكا حساباتنا كثيرا. سجلنا هدف تقليص الفارق، ولكننا لم نستطع تسجيل التعادل”.

وأتم “فزنا مرات عديدة، ولكن هذه المرة خسرنا. هذه هي كرة القدم، هناك فائز وهناك خاسر”.