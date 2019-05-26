في 10 الأواخر من رمضان.. فتح 74 بابا إضافيا للمسجد الحرام وتوظيف 825 شخصا

أعلنت السلطات السعودية، أمس السبت، فتح 74 بابا إضافيا للمسجد الحرام للتيسير على ضيوف الرحمن، مع بدء الاحتفاء بالليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقالت إدارة أبواب المسجد الحرام، التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية في المسجد، في بيان، إنه تم فتح 74 بابا إضافيا، ليرتفع العدد إلى 170 بابا مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضحت الإدارة أن تلك الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية دخول وخروج المصلين والمعتمرين، وتنظيم الحشود وتخفيف الازدحام على الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام.

وأضافت أنها تعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات، ليتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

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ووظفت الإدارة أكثر من 825 موظفا يعملون على تلك الأبواب على مدار الساعة، لتسهيل الدخول والخروج، ومنع إدخال الأطعمة والمشروبات والمفروشات والحقائب الكبيرة.

كما خصصت الإدارة 35 بابا لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مداخل خاصة لجسور المسجد، في ظل التواجد الكثيف في المسجد خلال الليالي العشر الأخيرة من رمضان.

وأكدت السعودية، الأربعاء الماضي، عزمها العمل على تمكين 15 مليون مسلم من أداء فريضة العمرة سنويا بحلول العام المقبل.

وقالت وزارة الحج والعمرة في تصريح صحفي إنها تسعى “لتمكين ما يزيد على 15 مليون مسلم من أداء العمرة سنويا بحلول عام 2020، مع التأكيد على أن تكون نسبة رضاهم عن الخدمات التي تقدم لهم عالية”.