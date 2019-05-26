نزار بركة: “البام” والأغلبية الحكومية خذلا حراك الريف

انتقد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس السبت، خلال حلوله ضيفا على بيت الصحافة بطنجة، الدور السلبي الذي لعبه حزب الأصالة والمعاصرة في حل أزمة حراك الريف خصوصا وأنها تقود الأغلبية داخل المنطقة.

وأبرز بركة خلال اللقاء ذاته، أنه يجب الرهان مستقبلا على الأحزاب التي لها القدرة في الدفاع عن حقوق المواطنين، وحل مشكلاتهم.

وأضاف بركة بخصوص موقف الحكومة من الحراك أنها لم تتعامل بطريقة إيجابية مع المطالب الإجتماعية لحراك الريف، وقامت بتجاهله وهو ما عمق شرخ الأزمة في الريف وأوصل الملف إلى بابه المسدود، مشيرا أن انخراط المواطن في مقاطعة عدد من المنتجات كان صرخة قوية ضد السياسات الحكومية التي تدبر بها الشأن العام في البلاد.