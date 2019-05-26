طقس الأحد.. جو حار بالجنوب ومعتدل بباقي المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الأحد، أن يبقى الطقس حارا نوعا ما بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وكذا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية محلية بكل من السواحل الشمالية والوسطى، وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وأيضا بالواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ تمركز بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وبالجنوب الشرقي للبلاد، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 15 و21 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة، خلال النهار، ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسواحل، وما بين 29 و34 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وهضاب والماس وبمنطقة سوس، فيما ستكون ما بين 33 و40 درجة بباقي السهول الداخلية الشمالية والوسطى وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.