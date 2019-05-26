الإيطاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في البرلمان الأوروبي

يتوجه نحو 51 مليون إيطالي، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار ممثليهم ال73 في البرلمان الأوروبي في هذه الاستحقاقات، التي تشكل أيضا ختبارا جديا لشعبية الائتلاف الحاكم وتقييم أدائه السياسي بعد 11 شهرا من توليه السلطة.

وستستمر عملية التصويت إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي، في اقتراع حاسم يشكل أول و أهم اختبار انتخابي للحكومة الائتلافية المكونة من الرابطة (اليمين المتطرف) وحركة خمس نجوم (المعارضة للمؤسسات)، وكذا مقياس جدي لقدرة الأحزاب التقليدية على تجاوز نكستها وقطع الطرق على اختراق الأحزاب اليمينة الشعبوية للبرلمان الأوروبي.

وخلافا للاستحقاقات التشريعية التي جرات في مارس 2018، عاظمت حملة الانتخابات الأوروبية الشرخ بين زعيمي الائتلاف الحاكم في إيطاليا، رئيس الرابطة (اليمين المتطرف) ماثيو سالفيني و زعيم حركة خمس نجوم (المعارضة للمؤسسات) لويجي دي مايو، إذ لم تخلو حملتهما من تبادل الانتقادات والاتهامات عبر البرامج التلفزية و مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة العزوف عن التصويت.