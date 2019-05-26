أوجلان يدعو آلاف المعتقلين إلى فك الإضراب عن الطعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا الزعيم التاريخي للمتمردين الأكراد، عبد الله أوجلان، اليوم، الأحد، إلى وقف الإضرابات عن الطعام التي يقوم بها آلاف السجناء في تركيا احتجاجًا على ظروف اعتقاله، حسبما أعلن محاموه.

وأعلن أوجلان "أنتظر وضع حدّ لتحرككم"، بحسب نص نشرته محاميته، نوروز أويسال، الذي تمكنت من زيارة موكلها مرتين الشهر الحالي، علمًا أنها كانت ممنوعة من ذلك منذ 2011.

ووفق المحامية، أكد أوجلان خلال لقائهما أن "الإضرابات عن الطعام حققت الهدف المطلوب منها. لذا، يجب وضع حد لها".

يأتي هذا الإعلان بعد رفع منع أوجلان من رؤية محامييه المفروض عليه منذ عام 2011.

وأوجلان هو أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيًا" من أنقرة وحلفائها الغربيين.

وبحسب "حزب الشعوب الديموقراطي" المؤيد للأكراد، ينفذ نحو 3 آلاف سجين إضرابًا عن الطعام، تضامنًا خصوصًا مع النائبة ليلى غوفين المضربة عن الطعام منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، احتجاجًا على العزل المفروض على أوجلان.

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وتمكن اثنان من محاميه من زيارة أوجلان للمرة الأولى في 2 أياّر/ مايو في سجنه في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة. كما التقوه مرةً ثانية الأربعاء بعد رفع الحظر رسميًا عن زيارته.

ورغم العزل شبه التام الذي يخضع له، يبقى أوجلان شخصيةً أساسيةً في التمرد الكردي في تركيا، وهو نزاع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني أودى بنحو 40 ألف شخص منذ عام 1984.

وانتحر ثمانية أشخاص في السجن منذ بدء حركة الإضراب عن الطعام بحسب حزب الشعوب الديموقراطي.

والشهر الماضي، ربطت تسريبات صحافيّة بين التخفيف عن أوجلان وبين الانتخابات المعادة في مدينة إسطنبول التركيّة، ضمن "صفقة" يعمل أوجلان على تدبيرها، تشمل التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، مقابل التخفيف عنه.

غير أن الأحزاب السياسيّة التركيّة نفت تلك الأنباء، وأصرّت على دعم المحافظ الجديد عن حزب الشعب الجمهوري، المطعون في شرعيّته من قبل حزب العدالة والتنميّة، أكرم إمام أوغلو، وعدم التصويت لصالح مرشّح العدالة والتنمية، بن علي يلدرم، الكرديّ.