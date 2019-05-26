طمرة: أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل وسام ياسين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استصدرت الشرطة من المحكمة اليوم، الأحد، أمر حظر نشر في ملف التحقيق بملابسات جريمة قتل وسام جودات ياسين (44 عاما) من مدينة طمرة.

ويشمل أمر حظر النشر تفاصيل ومعلومات حول التحقيق أو أية تفاصيل قد تكشف هوية المشتبه بهم. وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سار المفعول لغاية تاريخ 26.6.2019.

يذكر أن وسام ياسين قُتل في جريمة إطلاق نار مساء يوم السبت الماضي الموافق 18.05.2019.