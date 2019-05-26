طمرة: اعتقال مشتبه بمحاولة ابتزاز وتهديد شخص بنشر تسجيلات حميمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (28 عاما) من سكان مدينة طمرة وذلك للاشتباه بأنه حاول ابتزاز شخص على خلفية رسائل وصور وتسجيلات فيديو حميمية.

وكانت الشرطة قد تلقت شكوى من الضحية مفادها أن المشتبه به يحاول ابتزازه وتهديده، وقال المشتكي في الشكوى إنه باع سيارته للمشتبه به ونسي هاتفه الخليوي فيها وبداخله رسائل وصور وتسجيلات فيديو حميمية.

ووفقا للشكوى فإن المشتبه به توجه للضحية وهدده بنشر الصور والفيديوهات والرسائل في حال عدم تحويل مبلغ 30 ألف شيكل له. وبعد تلقي الشكوى باشرت الشرطة التحقيق وطلبت من المشتكي الاتفاق مع المشتبه به على موعد لمقابلته في مدينة طمرة وأن يدفع له المبلغ المتفق عليه، وتواجد عناصر شرطة سريون بالقرب من المكان وعند وصول المشتبه به قاموا باعتقاله على الفور.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب تمديد اعتقال المشتبه به لغاية إنهاء التحقيق.