إصابة حرجة لعامل في مصنع بعسقلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل (25 عاما) إثر سقوطه من علو بمصنع في عسقلان (أشكلون)، صباح اليوم الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب الذي وصفت حالته بأنها حرجة، وتمت إحالته إلى مستشفى "برزيلاي" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وتزداد حوادث العمل بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. ولقي 4 عمال مصارعهم إثر انهيار رافعة في ورشة بناء بمدينة يفنه، وسط البلاد، يوم الأحد الماضي.

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وبلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 24 عاملا، منهم 15 ضحية عملوا في ورشات بناء، وأصيب عشرات العمال بجروح خطيرة في حوادث العمل، أما في العام 2018 فقد لقي 38 عاملا مصارعهم في فرع البناء لوحده بالإضافة لثلاثة عابري سبيل لقوا مصارعهم بسبب سقوط أجسام ثقيلة عليهم من ورشات بناء، وفي العام 2017 لقي 35 عاملا مصارعهم في فرع البناء.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.