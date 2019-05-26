الرملة: اعتقال مشتبهين بالتورط في جريمة قتل انتصار عيسوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين بشبهة التورط في جريمة انتصار عيسوي (48 عاما) بمدينة الرملة، الليلة الماضية.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهما، اليوم الأحد.

وقتلت عيسوي عندما كانت تحاول حماية ابنها خلال شجار. وقال أحد أقارب الضحية إنه لا علاقة لها بالشجار، وأنها وصلت إلى المكان لإبعاد ابنها عن الشجار. والضحية في الأصل من كفر قاسم، وهي أم لخمسة أبناء، هم ثلاثة شبان وابنتان.

يذكر أنه قُتل في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية الآن 24 شخصا بينهم 6 نساء وذلك في جرائم قتل مختلفة، آخرهم انتصار عيسوي (48 عاما) قتلت في جريمة إطلاق نار عندما كانت تحاول حماية ابنها خلال شجار بمدينة الرملة، الليلة الماضية، والشاب دانيال حلبي (18 عاما) من بلدة دالية الكرمل، في جريمة طعن خلال شجار، أمس السبت.

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وتزامنت جرائم إطلاق النار والعنف هذه، مع خروج عدد من التظاهرات، أمس، ضمن فعاليات "يوم الغضب" الذي أعلنت عنها لجنة المتابعة ضد تواطؤ الشرطة في مكافحة العنف.

وخرجت التظاهرات في الناصرة والطيبة وأم الفحم وباقة الغربية وسخنين ورهط وطمرة وكفر ياسيف ونحف ومجد الكروم وجديدة المكر.