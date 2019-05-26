المكسيك: مصرع 6 أشخاص في تحطُّم مروحية عسكرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 6 أشخاص مصارعهم، اليوم الأحد، جرّاء تحطم مروحية عسكرية في المكسيك، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتحطّمت المروحية المشاركة في عملية إخماد حريق التهم مئات الدونومات، قرب بلدة جالبان دو لا سييرا، بولاية كوريتارو، بحسب ما ذكر مسؤولون مكسيكيون.

وأوضح المسؤولون أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص، بينهم 5 عسكريين، دون ذكر أسباب تحطم المروحية.

وأطلقت السلطات المكسيكية تحقيقًا حول الحادث، للوقوف على أسباب تحطُّم الطائرة.

وشهدت المكسيك في الآونة الأخيرة حرائق غابات عديدة جراء الجو الحار والجفاف.