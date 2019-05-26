انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تعيد توسع منطقة الصيد 15 ميلاً في بحر غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 11:52 صباحاً - قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنها وسعت مرة أخرى منطقة الصيد في بحر غزة، بعد أن قلصتها في أعقاب التوتر والأحداث التي وقعت على الحدود الأسبوع الماضي.

وذكر مكتب منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية، مساء أمس السبت، أن منطقة الصيد ستزيد إلى 15 ميلاً بحرياً (نحو 28 كيلومتراً) بعد أن كانت 10 أميال بحرية.

وأضاف في بيان: "هذا الإجراء جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة، ويتسق مع سياسة التمييز بين الإرهابيين والسكان غير المتورطين"، وفق ما ذكرته "وكالة الأنباء الألمانية".

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وسبق أن أعلن مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الأربعاء الماضي، تقليص منطقة الصيد في بحر غزة رداً على البالونات المتفجرة التي أطلقت من غزة، والتي أشعلت عشرات الحرائق في جنوب "إسرائيل".

وكانت "إسرائيل" قد أغلقت في بداية شهر مايو الجاري منطقة الصيد بالكامل، عندما اندلعت أعمال العنف بين الحركات الفلسطينية في غزة والجيش "الإسرائيلي"، في أشد موجة لتصاعد العنف بين الجانبين منذ عام 2014.

يشار إلى أن توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً في بحر غزة كان من بين بنود التفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية مع "إسرائيل"، والتي أدت إلى وقف القصف المتبادل بين فصائل فلسطينية والاحتلال مطلع الشهر الجاري.