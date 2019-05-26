القبض على مسافر مطلوب وإعادة شاحنة في طريبيل

وقالت هيئة المنافذ في بيان صدر، اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن فرقها القت القبض القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء وفق احكام المادة (456ق. ع) نصب واحتيال في منفذ طريبيل الحدودي استناداً إلى كتاب جهاز المخابرات وأمر القبض الصادر من مجلس القضاء الأعلى/رئاسة استئناف ديالى الاتحادية".واشار الى "ضبط شاحنة محملة باكياس مطبوعة بعلامة (علف دواجن) بوزن 50كغم بعد إنجاز معاملتها الكمركية وضبطها خارج الحرم الكمركي عند نقطة البحث والتحري في هياتنا بعد تدقيق المعاملة تبين تلاعب وتغيير في وصف البضاعة وان إجازة الاستيراد ثبتت (اكياس) التسوق وليست أكياس كبيرة وذات علامة تجارية".

وفي السياق ذاته اعيدت مركبة نوع (هونداي سنتافي)موديل 2017 إلى الجانب الأردني لعدم مطابقتها الشروط والتعليمات (متضررة)، موضحة أنه تم إحالة كافة المخالفات وفق محاضر أصولية إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

