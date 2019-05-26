القبض على سوريين تسللا إلى العراق

وقال المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إلقاء القبض على اثنين من المتسللين للحدود العراقية السورية يحملان الجنسية السورية بعد نصب كمين محكم لهما في منطقة الخازوكة -ناحية ربيعة -غربي الموصل".



وأضافت المديرية، أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرةً إلى "تسليمهما إلى الجهات المعنية لإكمال التحقيق معهما".

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