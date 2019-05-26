النزاهة تستغرب من معلومات مغلوطة عن أحد المفتشين العموميِّين وتدعو لتوخي الدقة

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في الوقت الذي تأمل من القناة وبقيَّة وسائل الإعلام الأخرى عدم زجِّ الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في المماحكات والسجالات السياسيَّة، فإنَّها تتمنى عليهم توخِّي الدقَّة حال نقل الأخبار وذكر الأسماء الصريحة؛ لما يتسبَّب به تناول المعلومات غير الدقيقة فيها من أثرٍ سلبيٍّ ينعكس على سمعة الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة بشكلٍ عامٍّ، وكذلك على سمعة السيِّد المُفتِّش العامِّ الشخصيَّة، الأمر الذي لا يمكن تداركه أو محو آثاره لاحقا".واضافت انها "تسعى إلى أن تكون وسائل الإعلام شريكها الحقيقيَّ في مكافحة الفساد وكشف المفسدين، وتحرص على التواصل مع مُمثليها وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة بعيداً عن التهويل والتضخيم"، مشددة على "ضرورة استقاء المعلومة من مصدرها الرسميِّ".

واكدت الهيئة على "اهمية الابتعاد عن المصادر غير الرسميَّة؛ حفاظاً على سمعة ورصانة ومصداقية الوسيلة الإعلاميَّة".

يذكر ان أحدى البرامج التلفزيونيَّة الذي يُبَثُّ من إحدى القنوات قد تناول مساء أمس، معلوماتٍ خاطئةً زعمت القبض على أحد المُفتِّشين العموميِّين في مطار أربيل، في وقتٍ أصدر المُفتِّش العامُّ بياناً أكَّد فيه خطأ المعلومات التي تناولها البرنامج، مُوضحاً استمراره في أداء عمله وعدم مغادرته مدينة بغداد بتاتاً.

