النزاهة تستغرب من معلومات مغلوطة عن أحد المفتشين العموميِّين وتدعو لتوخي الدقة

واضافت انها "تسعى إلى أن تكون وسائل الإعلام شريكها الحقيقيَّ في مكافحة الفساد وكشف المفسدين، وتحرص على التواصل مع مُمثليها وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة بعيداً عن التهويل والتضخيم"، مشددة على "ضرورة استقاء المعلومة من مصدرها الرسميِّ".
واكدت الهيئة على "اهمية الابتعاد عن المصادر غير الرسميَّة؛ حفاظاً على سمعة ورصانة ومصداقية الوسيلة الإعلاميَّة".
يذكر ان أحدى البرامج التلفزيونيَّة الذي يُبَثُّ من إحدى القنوات قد تناول مساء أمس، معلوماتٍ خاطئةً زعمت القبض على أحد المُفتِّشين العموميِّين في مطار أربيل، في وقتٍ أصدر المُفتِّش العامُّ بياناً أكَّد فيه خطأ المعلومات التي تناولها البرنامج، مُوضحاً استمراره في أداء عمله وعدم مغادرته مدينة بغداد بتاتاً.
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